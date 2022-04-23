В Татарстане увеличились объемы реализации яиц, муки и растительного масла в преддверии Пасхи

В Татарстане на этой неделе увеличились объемы реализации яиц, муки и растительного масла в преддверии Пасхи. Об этом сообщил министр экономики республики Мидхат Шагиахметов на совещании в Доме правительства.

— В рамках работы оперативного штаба данная динамика прогнозировалась заранее. Запасы товаров в торговых сетях сформированы с учетом повышенного спроса, — отметил он.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В торговых сетях продолжается ежедневный мониторинг товарных запасов. Шагиахметов уточнил, что объемов основных товаров в магазинах и распределительных центрах достаточно для удовлетворения спроса населения, передает пресс-служба Минэкономики РТ.

На этой неделе исследование «СберМаркета» показало, что в Казани стоимость готового кулича в 2022 году составляет в среднем 320 рублей, десятка яиц — 90 рублей, набора для окрашивания яиц (12—15 граммов) — 58,61 рубля, а свечей (4 штуки) — 169 рублей.



Татьяна Леухина