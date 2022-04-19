В ЦБ заявили о резком падении активности телефонных мошенников в России

В Банке России заявили о почти пятикратном снижении активности телефонных мошенников в России с конца февраля по сравнению с началом года, сообщили в пресс-службе регулятора.



Так, с начала года и до 23 февраля ЦБ инициировал блокировку более 80 тысяч номеров злоумышленников, а с 24 февраля по 15 апреля — 17 тысяч номеров, сообщает «РИА Новости».

Ранее зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что с началом спецоперации России на Украине мошенники на какое-то время перестали звонить, но вновь активизировались с 20 марта, пусть уже и в меньших масштабах.

Фото: realnoevremya.ru

Недавно 22-летний житель Казани перевел мошенникам 240 тысяч рублей, поверив, что на него оформляют кредит. По словам потерпевшего, ранее ему позвонил незнакомец, который представился сотрудником банка. Тот заявил, что на имя казанца неизвестные пытались оформить кредит. Молодой человек не поверил этому и прервал разговор. Затем ему снова позвонили: в этот раз с ним разговаривал «следователь», который указал, что необходимо выполнять указания сотрудников банка. Молодой человек на этот раз поверил злоумышленникам.

Маргарита Головатенко