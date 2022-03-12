Больше 81 тонны гуманитарной помощи отправлено из Татарстана жителям ДНР и ЛНР

Сегодня из Казани для жителей Донецкой и Луганской народных республик был отправлен конвой с гуманитарным грузом массой более 81 тонны. Об этом сообщается на сайте МЧС Татарстана.

Груз сформировали по поручению президента республики Рустама Минниханова. Колонну с шестью загруженными фурами сопровождают сотрудники Главного управления МЧС РФ по Татарстану и МЧС РТ. Они должны доставить его в распределительный центр в Белгородской области. По словам замначальника Главного управления МЧС РФ по РТ Ильдара Гибадуллина, оттуда колонна МЧС России повезет гуманитарную помощь на территорию ЛНР и ДНР.

В качестве гуманитарной помощи сотрудники различных предприятий, организаций и общественных объединений Татарстана собрали продукты длительного хранения, одежду, одеяла, постельное белье, полотенца, медицинские маски, антисептическую жидкость. Это уже вторая колонна с таким грузом. Первая, на 66 тонн, уехала еще в конце февраля. Гуманитарная помощь тогда была доставлена на территорию Ростовской области и Ставропольского края для тех, кто был эвакуирован из Донбасса и определен в пункты временного размещения.

Фото: mchs.tatarstan.ru

2 марта «Реальное время» побывало на месте отправки гуманитарной помощи. В состав фуры вошли продукты с длительным сроком годности, крупы, средства гигиены, бытовая техника, туалетная бумага, школьные принадлежности, одежда. Фото и видео — в материале интернет-газеты.

Дарья Акимова