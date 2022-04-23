ВКС России за сутки высокоточными ракетами поразили 11 военных объектов Украины

ВКС России за ночь поразили 11 военных объектов Украины высокоточными ракетами воздушного базирования, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны.



Среди пораженных объектов семь опорных пунктов и мест сосредоточения живой силы и военной техники. Потери противника составили до двух рот личного состава, 25 единиц бронетехники и автомобилей. В районе населенного пункта Червонное уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения, сообщили в министерстве.

В течение ночи оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС России поразила 66 военных объектов Украины — три командных пункта, 58 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. В районах населенных пунктов Александровка, Комар и Богатырь поражено три склада ракетно-артиллерийского вооружения.

Ракетными войсками и артиллерией в течение суток выполнено 1 098 огневых задач.

Сегодня сообщалось, что российские военные уничтожили укрепленный район в средней школе. Рядом с укрепрайоном располагались окопы, траншеи, огневые точки и вооружение. Во дворе школы осталась сгоревшая техника. В подвале были оборудованы медпункт, места для отдыха, приготовления еды и взрывных устройств.

Маргарита Головатенко