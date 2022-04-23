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ВКС России за сутки высокоточными ракетами поразили 11 военных объектов Украины

10:45, 23.04.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
ВКС России за сутки высокоточными ракетами поразили 11 военных объектов Украины
Фото: mil.ru

ВКС России за ночь поразили 11 военных объектов Украины высокоточными ракетами воздушного базирования, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны.

Среди пораженных объектов семь опорных пунктов и мест сосредоточения живой силы и военной техники. Потери противника составили до двух рот личного состава, 25 единиц бронетехники и автомобилей. В районе населенного пункта Червонное уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения, сообщили в министерстве.

В течение ночи оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС России поразила 66 военных объектов Украины — три командных пункта, 58 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. В районах населенных пунктов Александровка, Комар и Богатырь поражено три склада ракетно-артиллерийского вооружения.

Ракетными войсками и артиллерией в течение суток выполнено 1 098 огневых задач.

Сегодня сообщалось, что российские военные уничтожили укрепленный район в средней школе. Рядом с укрепрайоном располагались окопы, траншеи, огневые точки и вооружение. Во дворе школы осталась сгоревшая техника. В подвале были оборудованы медпункт, места для отдыха, приготовления еды и взрывных устройств.

Маргарита Головатенко
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