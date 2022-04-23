Минобороны сообщило об уничтожении укрепрайона националистов в Херсонской области

Российские военные уничтожили укрепленный район в средней школе, расположенной в одном из населенных пунктов Херсонской области, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Рядом с укрепрайоном располагались окопы, траншеи, огневые точки и вооружение. Во дворе школы осталась сгоревшая техника. В подвале были оборудованы медпункт, места для отдыха, приготовления еды и взрывных устройств.

— Десятки гранат и других взрывоопасных предметов с поражающими элементами из саморезов и гвоздей сначала обследовали российские военные инженеры, после чего они были вывезены и уничтожены, — сообщили в Минобороны.

Вчера сообщалось, что ракетные войска Вооруженных сил России на полевом аэродроме в районе Барвенково уничтожили украинский вертолет Ми-8, зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Бук-М1» и станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Маргарита Головатенко