В Челнах стали вдвое чаще лишать водителей прав
В Набережных Челнах выросло количество решений о лишении водителей прав, сообщает Chelny-biz со ссылкой на статистика мирового суда города.
В первом квартале текущего года в суде рассмотрели 73 административных дела с лишением водительских прав как основного наказания. В прошлом году в городе было рассмотрено 42 таких дела. То есть показатель вырос практически в два раза.
В марте в Челнах против мужчины, который протаранил более 30 машин, возбудили уголовное дело. Виновника происшествия в том числе лишили водительских прав. Известно, что мужчина, находясь в нетрезвом виде, пришел в городской МФЦ. Во время общения он поругался с сотрудницей, после чего поломал оргтехнику. Затем челнинец сел за руль своего автомобиля. Пытаясь скрыться от прибывших на место полицейских, он повредил более 30 машин, включая полицейские.
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