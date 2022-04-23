В Казани в пятницу произошло 150 ДТП

Фото: ГИБДД Казани

В Казани в пятницу, 22 апреля, произошло 150 ДТП, из них три с пострадавшими. Случились наезды на пешехода и велосипедиста, а еще столкновение.



Сотрудники Госавтоинспекции города задержали девять пьяных водителей, у еще одного не было прав. В отдел полиции доставили двух граждан по подозрению в совершении преступления, сообщили в ГИБДД Казани.

Фото: realnoevremya.ru

В Казани в четверг произошло 142 ДТП, три из которых с пострадавшими. Случились наезд на пешехода, столкновение и падение пассажира в общественном транспорте.



Маргарита Головатенко