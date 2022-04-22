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В Казани в четверг произошло 142 ДТП

07:27, 22.04.2022
В Казани в четверг произошло 142 ДТП
Фото: ГИБДД Казани

В Казани в четверг, 21 апреля, произошло 142 ДТП, три из которых с пострадавшими. Случились наезд на пешехода, столкновение и падение пассажира в общественном транспорте, сообщили в ГИБДД города.

Сотрудники Госавтоинспекции Казани задержали пятерых водителей в пьяном состоянии и еще четверых водителей без прав. В отдел полиции доставили трех граждан, которых заподозрили в совершении преступлений.

Фото: Максим Платонов

В Казани в среду, 20 апреля, произошло 171 ДТП, пять из которых с пострадавшими. В столице Татарстана случились три столкновения автомобилей, наезд на пешехода и падение пассажира в общественном транспорте.

Маргарита Головатенко
ОбществоПроисшествия Татарстан

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