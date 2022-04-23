Сегодня в Казани пройдут завершающие весенние сельскохозяйственные ярмарки
В Казани 23 апреля пройдут завершающие весенние сельскохозяйственные ярмарки. Торговлю организуют в шестой раз на 15 площадках с 6:00 до 12:00.
В сельхозярмарках принимают участие фермеры из 22 муниципальных районов республики и 22 агрохолдинга Татарстана. Они продают овощи, мясную и молочную продукцию, муку, крупы, сахар и другое. Приобрести продукты можно будет на 15 площадках.
На прошлой неделе в агропромпарке «Казань» свою продукцию представили Кукморский, Арский и Мамадышский районы. На ярмарку поставили 10 тонн сахара, около 9 тонн овощей, больше 5 тонн молока.
В Набережных Челнах завезли 262 тонны сельскохозяйственной продукции на сумму более 21 млн рублей. Ярмарки проходили на трех площадках — на набережной Г. Тукая, территории Ипподрома и агропромышленного парка «Южный».
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