Сегодня в Казани пройдут завершающие весенние сельскохозяйственные ярмарки

В Казани 23 апреля пройдут завершающие весенние сельскохозяйственные ярмарки. Торговлю организуют в шестой раз на 15 площадках с 6:00 до 12:00.



В сельхозярмарках принимают участие фермеры из 22 муниципальных районов республики и 22 агрохолдинга Татарстана. Они продают овощи, мясную и молочную продукцию, муку, крупы, сахар и другое. Приобрести продукты можно будет на 15 площадках.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На прошлой неделе в агропромпарке «Казань» свою продукцию представили Кукморский, Арский и Мамадышский районы. На ярмарку поставили 10 тонн сахара, около 9 тонн овощей, больше 5 тонн молока.

В Набережных Челнах завезли 262 тонны сельскохозяйственной продукции на сумму более 21 млн рублей. Ярмарки проходили на трех площадках — на набережной Г. Тукая, территории Ипподрома и агропромышленного парка «Южный».



Татьяна Леухина