В Челнах на сельхозярмарки завезли 262 тонны продукции на 21 млн рублей

В Набережных Челнах завезли 262 тонны сельскохозяйственной продукции на сумму более 21 млн рублей. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

Ярмарки прошли на Набережной Г. Тукая, территории Ипподрома и агропромышленного парка «Южный».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В прошлую субботу посетители субботних сельскохозяйственных ярмарок в Казани скупили сахар ранним утром — очередь заняли в 5 утра, к 6 утра сахара уже не было.



Министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов на прошлой неделе на совещании в Доме правительства РТ рассказывал, что в республике объемы розничных продаж продуктов длительного хранения снизились по сравнению с началом марта, когда наблюдался максимальный ажиотаж. Спрос на сахар и соль упал в 3,5 раза, на муку и рис — в три раза, на растительное масло — в 2,8 раза.



Татьяна Леухина