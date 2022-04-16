В Казани сегодня прошли сельхозярмарки — видео

Сегодня в Казани состоялись сельхозярмарки. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Сегодня в агропромпарке свою продукцию представили Кукморский, Арский и Мамадышский районы. На ярмарку поставили 10 тонн сахара, около 9 тонн овощей, больше 5 тонн молока.

Министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов на совещании в Доме правительства РТ в минувшую субботу рассказал, что в республике объемы розничных продаж продуктов длительного хранения снизились по сравнению с началом марта, когда наблюдался максимальный ажиотаж. Спрос на сахар и соль упал в 3,5 раза, на муку и рис — в три раза, на растительное масло — в 2,8 раза.



Татьяна Леухина