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Представлен логотип «Финала шести» по волейболу, который пройдет в Казани

14:57, 22.04.2022
Представлен логотип «Финала шести» по волейболу, который пройдет в Казани
Фото: vk.com/volleyzenit

Волейбольный клуб «Зенит-Казань» в своих социальных медиа представил логотип предстоящего «Финала шести» Суперлиги Paribet.

В видеоролике изображен главный трофей Суперлиги — шарообразный кубок. Основание трофея выполнено в традиционных цветах «Зенита» — сине-бело-голубых. А мяч изображен в российском триколоре — белом, синем и красном цветах.

«Финал шести» мужской волейбольной Суперлиги состоится с 5 по 10 мая в Казани.

На правах победителя регулярного чемпионата казанский «Зенит» примет пять сильнейших команд России, среди которых новосибирский «Локомотив», финишировавший вторым. Остальные участники «Финала шести» определятся по итогам квалификационного раунда.

Эрик Добролюбов
СпортВолейбол Татарстан

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