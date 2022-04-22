Представлен логотип «Финала шести» по волейболу, который пройдет в Казани
Волейбольный клуб «Зенит-Казань» в своих социальных медиа представил логотип предстоящего «Финала шести» Суперлиги Paribet.
В видеоролике изображен главный трофей Суперлиги — шарообразный кубок. Основание трофея выполнено в традиционных цветах «Зенита» — сине-бело-голубых. А мяч изображен в российском триколоре — белом, синем и красном цветах.
«Финал шести» мужской волейбольной Суперлиги состоится с 5 по 10 мая в Казани.
На правах победителя регулярного чемпионата казанский «Зенит» примет пять сильнейших команд России, среди которых новосибирский «Локомотив», финишировавший вторым. Остальные участники «Финала шести» определятся по итогам квалификационного раунда.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым