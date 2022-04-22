Макрон: Европа следующей зимой столкнется с последствиями, если у нее не будет российского газа

Если у Европы не будет российского газа, то следующей зимой она столкнется с последствиями. Такие мнение выразил президент Франции Эммануэль Макрон.

Он отметил, что последствия санкций против российских энергоресурсов еще не будут ощутимы весной и летом текущего года, поскольку запасы в газохранилищах пополнены, передает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

В начале недели французский президент заявил, что страна не нуждается в российском газе, однако Европа зависит от него. По его словам, Париж работает над тем, чтобы закупать голубое топливо у других государств.



Недавно вице-премьер России Александр Новак сообщил, что Евросоюз в ближайшие пять-десять лет не сможет полностью заменить российские нефть и газ. Он отметил, что разумная альтернатива для Европы вряд ли вообще существует.

Диана Жиленкова