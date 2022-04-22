Казань попала в топ популярных городов для пасхальных путешествий

Фото: Максим Платонов (архив)

Казань заняла второе место в топе самых популярных городов для пасхальных путешествий. Об этом сообщает пресс-служба сервиса для поиска жилья Tvil.ru.

Отмечается, что четыре ночи в столице Татарстана обойдутся путешественникам в 4 025 рублей. Первое место в топе занял Санкт-Петербург — 4 710 рублей, а на втором — Москва с чеков в 4 211 рублей.

В рейтинге популярных городов для пасхальных путешествий оказались также Осташков, Петрозаводск, Дивеево, Ярославль, Великий Новгород, Бахчисарай и Владимир.

Фото: Максим Платонов

Согласно исследованию, в преддверии Пасхи спрос на пищевые красители в Казани и Татарстане увеличился в 7,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А интерес к пасхальному декору вырос в 2,5 раза.



Напомним, Пасху православные христиане отпразднуют уже в это воскресенье, 24 апреля. В это день в Казань доставят Благодатный огонь, сходящий накануне праздника Пасхи в Храме Гроба Господня в Иерусалиме.



Максим Кокунин