В Татарстане зарегистрировали 244 новых случая заражения коронавирусом

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 244 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Всего на 21 апреля в Татарстане зарегистрировали 142 596 случаев COVID-19. Выздоровело за весь период 136 470 человек, в том числе 245 за минувшие сутки.

Умерли за весь период 1 958 человек, в том числе пятеро за сутки.

Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане зарегистрировали 248 новых случаев заражения коронавирусом. Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».

Маргарита Головатенко