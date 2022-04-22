За сутки в Татарстане выявили 235 случаев заражения коронавирусом

За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 235 случаев заражения коронавирусом. За весь период пандемии в республике подтвердился 142 831 случай COVID-19.

По данным оперштаба РФ, за минувшие сутки в республике выздоровели 234 человек. Так, общее число выздоровевших в республике достигло 136 704 человек. Умерли за весь период 1 958 заболевших.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера сообщалось, что в Татарстане зарегистрировали 244 новых случая заражения коронавирусом. Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».

Маргарита Головатенко