Минмолодежи Татарстана предложило включить ментальное здоровье детей в оценку эффективности лагерей

Министр по делам молодежи Татарстана Тимур Сулейманов предложил включить ментальное здоровье в оценку эффективности детских лагерей для отдыха. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

— Согласно методическим разработкам Роспотребнадзора, сегодня действуют показатели оценки эффективности оздоровления ребенка в лагере — рост, масса тела, мышечная сила и так далее, вместе с тем предлагаем дополнить эти понятия эффектами в плоскости ментального здоровья, — сказал он.

Этот эффект могут замерять психологи совместно с вожатыми в течение смен и работы в течение года совместно с образовательными организациями, отметил министр.

Фото: minmol.tatarstan.ru

Ранее Сулейманов заявил, что Татарстан выделил в 2022 году из регионального бюджета 1,7 млрд рублей на программу отдыха и оздоровления детей — это на 88,28 млн рублей больше прошлого года. По его словам, 42 692 путевки обеспечат средствами регионального бюджета на сумму в 535,6 млн рублей, 219,5 млн рублей из которых направят на 11 818 детей, находящихся в тяжелой жизненной ситуации.

Максим Кокунин