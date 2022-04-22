Татарстан в 2022 году выделил на отдых и оздоровление детей 1,7 млрд рублей

Татарстан выделил в 2022 году из регионального бюджета 1,7 млрд рублей на программу отдыха и оздоровления детей — это на 88,28 млн рублей больше прошлого года, сообщил министр по делам молодежи республики Тимур Сулейманов.

По его словам, 42 692 путевки обеспечат средствами регионального бюджета на сумму в 535,6 млн рублей, 219,5 млн рублей из которых направят на 11 818 детей, находящихся в тяжелой жизненной ситуации.

— Более 5 тысяч детей смогут отдохнуть в четырех детских оздоровительных лагерях на Черноморском побережье, а также будут направлены во Всероссийские детские центры «Артек» и «Орленок», — отметил Сулейманов и добавил, что на эти цели из бюджета республики выделено 136,2 млн рублей.

Министр сообщил, что по программе кешбэка выкуплено более 10 тысяч путевок. Он подчеркнул, что детей и педагогов отправят специализированными «детским» железнодорожными составами, с организацией «зеленых коридоров» на вокзалах и исключительно в установленные дни заезда.

Фото: realnoevremya.ru

В России действует мера поддержки системы детского отдыха — возврат 50% стоимости оплаченной путевки. В Татарстане определены четверо туроператоров программы, 18 организаций детского отдыха подключились самостоятельно.

В 2022 году воспользоваться этой мерой можно с 31 марта по 31 августа. Количество путевок для ребенка не ограничено, отметили в пресс-службе Минмолодежи.

Ранее сообщалось, что в Татарстане к 2023 году планируется отремонтировать почти 100 лагерей по программе «Лето — детям».

Маргарита Головатенко