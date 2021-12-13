В Москве суд запретил Рашкину охотиться и выходить ночью из дома

Басманный суд Москвы запретил депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину охотиться, общаться со свидетелями и ночью выходить из дома. Об этом пишет «РИА Новости».

Срок действия запретов — до 13 февраля. Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий.

Фото: duma.gov.ru

Адвокат Рашкина Константин Лазарев сообщил о том, что защита обжалует наложенные на депутата запреты.

В отношении Рашкина в начале декабря возбудили уголовное дело о незаконной охоте. По версии следствия, в ночь с 28 на 29 октября на территории охотничьего хозяйства «Лебедка» в Саратовской области Рашкин, вооружившись карабином, вместе с иными лицами убил лося на охоте. После этого депутат спрятал оружие и разделал лося с помощью ножей и топора. Части туши они положили в багажное отделение Lada Largus и уехали. Машину задержал сотрудник комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области, он и выявил факт незаконной добычи животного.

25 ноября депутаты Госдумы согласились лишить Рашкина депутатской неприкосновенности. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.