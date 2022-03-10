Госдума дала разрешение передать уголовное дело Рашкина в суд

Госдума России приняла постановление о согласии на передачу уголовного дела о незаконной охоте депутата от КПРФ Валерия Рашкина в суд. Об этом сообщает «РИА Новости».

Проект постановления был внесен ранее на рассмотрение комиссией Госдумы по контролю за доходами и расходами и мандатным вопросам. По словам Рашкина, он надеялся, что дело ограничится штрафом.

Фото: realnoevremya.ru

В начале декабря прошлого года в отношении политика возбудили уголовное дело о незаконной охоте. По версии следствия, в ночь с 28 на 29 октября на территории охотничьего хозяйства «Лебедка» в Саратовской области Рашкин, вооружившись карабином, вместе с иными лицами убил лося на охоте. После этого депутат спрятал оружие и разделал животное с помощью ножей и топора. Части туши они положили в багажное отделение автомобиля и уехали. Машину задержал сотрудник комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области, он и выявил факт незаконной добычи животного.



13 декабря Басманный суд Москвы запретил Рашкину охотиться, общаться со свидетелями и ночью выходить из дома. Запрет действовал до 13 февраля этого года.



Дарья Акимова