В ПФО в первом квартале выявили более 400 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков

Фото: Максим Платонов

В Управлении на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу на заседании коллегии подвели итоги работы за первый квартал 2022 года.



В ПФО в первом квартале зарегистрировали 12 тысяч заявлений или сообщений о противоправных деяниях. Около трети всех регистрируемых преступлений составили преступления против собственности, 25% — в сфере незаконного оборота наркотиков и столько же — преступления в сфере экономики.

За период с января по март этого года пресекли более 700 административных правонарушений, а еще раскрыли шесть преступлений, совершенных на объектах железнодорожного и воздушного транспорта.

С начала года сотрудники Управления выявили 433 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в том числе 344 — относящихся к категории тяжких и особо тяжких. Из незаконного оборота изъяли около 29 кг наркотиков, психотропных и сильнодействующих веществ. Выявлено 172 лица, которые совершили преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

За первые три месяца этого года по ПФО раскрыли 50 преступлений прошлых лет, в том числе одно убийство и 30 краж. Также раскрыто 117 преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе 69 преступлений тяжких и особо тяжких составов. Выявлено 251 преступление экономической направленности и 99 лиц, их совершивших.

Фото: Максим Платонов

За три месяца 2022 года в Татарстане с помощью камер видеонаблюдения раскрыли 502 преступления и пресекли 1 745 правонарушений. На сегодняшний день в республике функционирует более 67 тысяч камер, которые были установлены в рамках правоохранительного сегмента «Безопасный город».

Маргарита Головатенко