КАМАЗ и МАЗ на фоне санкций расширят сотрудничество в сфере импортозамещения

КАМАЗ и белорусский МАЗ намерены расширять сотрудничество по различным направлениям, в том числе в сфере импортозамещения, об этом стало известно на встрече заместителя министра промышленности и торговли России Александра Морозова с министром промышленности Белоруссии Петром Пархомчиком в Минске.



Министерства промышленности России и Белоруссии на встрече подтвердили заинтересованность в углублении кооперационного взаимодействия по разным направлениям — в сфере производства различных автокомпонентов, узлов, агрегатов и микроэлектроники, используемой при изготовлении грузового и пассажирского транспорта двух стран.

В частности, КАМАЗ и МАЗ намерены объединить усилия в сфере производства автомобилей с использованием беспилотных и интеллектуальных систем и в других направлениях, сообщает пресс-служба КАМАЗа.

Фото: realnoevremya.ru

В начале марта стало известно, что КАМАЗ до конца месяца планирует перейти на производство классических грузовиков из российских компонентов и узлов. Решение было принято в связи с тем, что компания столкнулась с дефицитом импортных запчастей из-за санкций. Теперь КАМАЗ не может выпускать автомобили и шасси с двигателями Cummins из США, коробкой передачи ZF и топливной аппаратурой Bosch из Германии.

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявлял, что компания локализует двигатель для КАМАЗа и других российских производителей транспортных средств.

Маргарита Головатенко