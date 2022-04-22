В Менделеевске на строительство стадиона выделят 80 млн рублей

В Менделеевске на строительство стадиона на 1 тысячу мест выделят 80 млн рублей. Тендер опубликован на сайте госзакупок.

Работы должны начаться уже в мае, а завершиться в конце ноября текущего года. На стадионе будут проводиться футбольные матчи. На первом этаже разместят две раздевалки, гардероб, помещения питания, инструкторские, методический кабинет, кабинет врача. На втором этаже будут располагаться административно-управленческие помещения.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В конце января Главинвестстрой Татарстана объявил тендер на строительство шести крытых футбольных манежей на территории РТ. Объекты должны появиться в селах Высокая Гора и Средняя Камышла, в Буинске, Мензелинске, Мамадыше и Елабуге.



Татьяна Леухина