В Татарстане на строительство шести крытых футбольных манежей выделят более 457 млн рублей

Фото: Максим Платонов

Главинвестстрой Татарстана объявил тендер на строительство шести крытых футбольных манежей на территории РТ. Начальная цена договора — 457,7 млн рублей. Источником финансирования выступает бюджет республики.

Предполагается строительство крытых футбольных манежей с каркасно-тентовым покрытием, футбольной поляной размером 20х40 метров и административным зданием. Объекты появятся в селах Высокая Гора и Средняя Камышла, Буинске, Мензелинске, Мамадыше и Елабуге. Оказать услугу необходимо до 30 декабря 2022 года.

Фото: Максим Платонов

Заявки на участие принимаются до 8 февраля. Подрядчика определят 10 февраля.

В декабре в пяти городах республики открыли футбольные манежи. Объекты появились в Альметьевске, Бугульме, Заинске, Чистополе и Агрызе. Манежи построили по республиканской программе строительства универсальных спортплощадок и малобюджетных спортивных сооружений.



Также в прошлом месяце сообщалось, что на техническое и сервисное обслуживание оборудования на казанском футбольном стадионе «Ак Барс Арена» потратят почти 7,4 миллиона рублей. Техзадание включает в себя оказание услуг по обслуживанию звука в чаше стадиона, обслуживание системы кабельного телевидения, конференц-зала и др.

Диана Жиленкова