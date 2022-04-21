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Глава МВФ предрекла «сложные месяцы»

23:11, 21.04.2022
Глава МВФ предрекла «сложные месяцы»
Фото: wikipedia.org

Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева предупредила о грядущих сложных месяцах. Ее заявление прозвучало на круглом столе в рамках мероприятий весенней сессии МВФ и Всемирного банка.

— Нам предстоят несколько очень сложных месяцев, — приводит «РИА Новости» ее слова.

Георгиева выразила надежду, что российская спецоперация на Украине в ближайшее время закончится.

Фото: pixnio.com

Постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН 30 марта заявлял, что санкции Запада против России ведут к глобальному экономическому кризису исторического масштаба.

На этой неделе генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил, что конфликт на Украине является «тихой атакой» на развивающиеся страны, он грозит ввергнуть в нищету 1,7 млрд жителей Земли. В конце марта президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что из-за конфликта на Украине мир стоит на пороге беспрецедентного продовольственного кризиса. Особо уязвимы страны Магриба, Африки и Ближнего Востока.

Татьяна Леухина
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