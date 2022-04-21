Глава МВФ предрекла «сложные месяцы»
Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева предупредила о грядущих сложных месяцах. Ее заявление прозвучало на круглом столе в рамках мероприятий весенней сессии МВФ и Всемирного банка.
— Нам предстоят несколько очень сложных месяцев, — приводит «РИА Новости» ее слова.
Георгиева выразила надежду, что российская спецоперация на Украине в ближайшее время закончится.
Постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН 30 марта заявлял, что санкции Запада против России ведут к глобальному экономическому кризису исторического масштаба.
На этой неделе генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил, что конфликт на Украине является «тихой атакой» на развивающиеся страны, он грозит ввергнуть в нищету 1,7 млрд жителей Земли. В конце марта президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что из-за конфликта на Украине мир стоит на пороге беспрецедентного продовольственного кризиса. Особо уязвимы страны Магриба, Африки и Ближнего Востока.
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