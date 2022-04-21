В ливанском городе Сайда прошла массовая акция в поддержку России

В ливанском городе Сайда прошла массовая акция в поддержку России и военной операции на Украине. Об этом пишет «РИА Новости».

Мероприятие организовали Ливано-российский комитет солидарности, Ассоциация русскоязычных женщин «Радуга» и выпускники российских вузов. Участники почтили минутой молчания память российских военнослужащих, погибших при исполнении своего долга.

В минувшее воскресенье в Никосии возле посольства России в Республике Кипр прошла четвертая в стране акция против русофобии. В ней приняли участие более 100 человек.

Татьяна Леухина