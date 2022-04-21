В Россию за сутки из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР эвакуировали более 14 тысяч человек

Фото: скриншот видео Минобороны России

В Россию из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР эвакуировали 14 877 человек. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

C начала специальной военной операции эвакуировали уже 908 907 человек, из которых 166 049 детей.

Ежедневно российская сторона с 10.00 мск открывает гуманитарные коридоры на харьковском, луганском, донецком и крымском направлениях в сторону России. Также РФ в кратчайшие сроки готова развернуть гуманитарные коридоры на любых других направлениях для безопасной эвакуаций мирного населения.

Фото: vk.com/mil

Мизинцев заявил, что российская армия соблюдает режим тишины на всех, в том числе трех заявленных украинской стороной, гуманитарных коридорах, передает «РИА Новости».

Вчера российское военное ведомство обвинило Киев в срыве гуманитарного коридора для эвакуации с территории металлургического комбината «Азовсталь», которй открыли Вооруженные силы России.



Президент России Владимир Путин сегодня во время доклада министра обороны Сергея Шойгу заявил, что штурм промышленной зоны завода «Азовсталь» в Мариуполе нецелесообразен, его необходимо отменить. Он поручил заблокировать промзону «Азовстали» так, чтобы «муха не пролетела».



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Татьяна Леухина