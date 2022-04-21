Чубайс покинул составы советов директоров АФК «Система» и АО «Электрозавод»
Бывший глава «Роснано» и спецпредставитель президента России Анатолий Чубайс покинул состав совета директоров АФК «Система» и ее портфельной компании «Электрозавод». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу корпорации.
Чубайс покинул компанию по собственному желанию, уточнили там.
В конце марта президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Анатолия Чубайса от обязанностей специального представителя президента страны по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. В СМИ ранее появилась информация, что Чубайс уехал в Турцию.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что он уволился по собственному желанию. Отъезд в другую страну представитель Кремля назвал личным делом Чубайса.
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