В Казани назначат дополнительные поезда в аэропорт для гостей республиканского ифтара
Для гостей X юбилейного республиканского ифтара 30 апреля запустят дополнительные пригородные поезда по маршруту Казань — Аэропорт — Казань. Об этом сообщает пресс-служба АО «Содружество».
В расписание вводятся следующие поезда:
- поезд №7602 сообщением Казань — Аэропорт. Отправка из Казани — в 8:22, прибытие на станцию Аэропорт — в 8:47;
- поезд №7604 отправится со станции Казань в 16:45, прибудет на станцию Аэропорт в 17:05;
- поезд №7606 со станции Казань отправится в 17:40, прибудет на станцию Аэропорт в 18:00;
- поезд №7601 отправится со станции Казань в 21:15, прибытие на станцию Аэропорт ожидается в 21:38;
- поезд №7603 отправится со станции Казань в 23:00, прибудет на станцию Аэропорт в 23:22.
30 апреля на один день выводятся из расписания пригородные поезда №6708/6709 сообщением Казань — Аэропорт — Казань.
Ранее в столице Татарстана изменился график движения пригородных поездов в связи с переходом на летний режим работы. Вчера стало известно, что на майские праздники назначаются дополнительные поезда из Казани в Петербург и обратно.
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