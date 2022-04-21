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На майские праздники ввели дополнительные поезда из Казани в Петербург и обратно

04:34, 21.04.2022
На майские праздники ввели дополнительные поезда из Казани в Петербург и обратно
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Северо-Западный филиал «Федеральной пассажирской компании» на майские праздники назначил дополнительные поезда. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги (филиал ОАО «РЖД»).

Назначаются поезда N253 Петербург — Казань 29 апреля и 6 мая, N254 Казань— Петербург 3 и 10 мая. Также вводятся дополнительные поезда в Москву, Великий Новгород, Белгород.

Фото: kzn.ru

На этой неделе стало известно, что в июне возобновится курсирование поезда №113/114 Алма-Ата — Казань.

Ранее Татарстан стал одним из направлений для отдыха в рамках чартерной программы на весенне-летний период 2022 года. Также в список направлений попали Чечня и Дагестан, Калининградская и Тюменская области, Алтай, Карелия, Байкал, Камчатка и Сахалин.

Татьяна Леухина
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