В КФУ рассчитывают, что перенос сроков сессии ЮНЕСКО в Казани не отразится на обсерватории Энгельгардта

Фото: Максим Платонов (архив)

Перенос сроков 45-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в столице Татарстана не влияет на заявку на включение обсерваторий Казанского федерального университета в список объектов всемирного наследия. Об этом заявил директор Института международных отношений КФУ Рамиль Хайрутдинов.

— Состоится сессия в Казани или нет, к решению вопроса об утверждении номинации это не имеет отношения, потому что правительство Российской Федерации и соответствующие комиссии предложили рассмотреть нашу номинацию, и Париж согласился. У нас есть даты — это 2023 год, — приводит РБК его слова.



Фото: Максим Платонов

Сегодня вступило в силу решение о переносе 45-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Казани на неопределенный срок. Мероприятие должно было состояться в столице Татарстана с 19 по 30 июня. О новой дате в дирекции организации не сообщили.



Обсерватории могут стать четвертым объектом ЮНЕСКО в Татарстане и 30-м в России. Подробнее — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина