Исследование: татарстанцы предпочитают брать отпуска в августе, сентябре и июле

Чаще всего жители Татарстана предпочитают брать отпуска в августе, сентябре и июле. Реже всего татарстанцы планируют отдых в апреле, ноябре и декабре. Об этом сообщает сервис hh.ru.



В этом году в финансовом плане наиболее выгодно брать отпуск в августе (23 рабочих дня), марте, сентябре и декабре (по 22 рабочих дня). А наименьший объем отпускных можно получить в январе (16 рабочих дней), мае (18 рабочих дней) и феврале (19 рабочих дней).

Фото: realnoevremya.ru

— Чтобы рассчитать отпускные, выясняют средний дневной заработок — СДЗ. Он считается по календарным, а не рабочим дням. Поэтому обычно СДЗ меньше, чем стоимость рабочего дня, — объясняет юрист hh.ru, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева.

В отпускных учитываются и все премии за работу, исключением становятся так называемые поощрительные выплаты. Таким образом, чем больше размер премий в течение года — тем больше и отпускные.



Недавно в Минтруда Татарстана напомнили о праздничных выходных днях в мае. В этом году жители республики будут отдыхать с 1 по 3 мая и с 7 по 10 мая. Нерабочими праздничными днями объявлены: 1 мая — праздник Весны и Труда, 9 мая — День Победы.

Диана Жиленкова