Россия запретила въезд некоторым членам правительства Великобритании
Россия запретила въезд некоторым членам правительства и политическим деятелем Великобритании. Об этом сообщает Министерство иностранных дел РФ.
Туда попали министр страны Борис Джонсон, глава МИД Элизабет Трасс, министр обороны Бен Уоллес. Полный список выглядит так.
Все они попали в «стоп-лист» из-за введения санкций в отношении высших должностных лиц России.
— По существу руководство Великобритании намеренно нагнетает обстановку вокруг Украины, накачивая киевский режим летальными вооружениями и координируя аналогичные усилия со стороны НАТО. Неприемлемо и подстрекательство Лондона, усиленно подталкивающего не только своих западных союзников, но и другие страны к введению широкомасштабных антироссийских санкций, которые, однако, бессмысленны и контрпродуктивны, — говорится в сообщении МИД.ОбществоВласть
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