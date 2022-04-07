Роскомнадзор заявил о принятии мер понуждения в отношении Google за несоблюдение законодательства России
Роскомнадзор заявил о применении к американской компании Google «мер понуждения информирующего и экономического характера» из-за нарушений российского законодательства. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ведомство.
Так, вводится запрет на распространение рекламы Google и ее информационных ресурсов. Поисковые системы должны будут информировать пользователей интернета о нарушении компанией законодательства России. Отмечается, что меры в отношении Google будут действовать до полного устранения компанией нарушений.
По данным Роскомнадзора, видеохостинг YouTube, принадлежащий Google, не удалил более 12 тысяч запрещенных российским законодательством материалов.
Накануне Роскомнадзор потребовал от администрации поисковой системы Google восстановить в поисковой выдаче сайты госорганов России и объяснить причины введения ограничений. По данным ведомства, Google исключил из результатов поисковой выдачи для российской аудитории сайты Минобороны и МВД России.
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