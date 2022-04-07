Роскомнадзор заявил о принятии мер понуждения в отношении Google за несоблюдение законодательства России

Роскомнадзор заявил о применении к американской компании Google «мер понуждения информирующего и экономического характера» из-за нарушений российского законодательства. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ведомство.

Так, вводится запрет на распространение рекламы Google и ее информационных ресурсов. Поисковые системы должны будут информировать пользователей интернета о нарушении компанией законодательства России. Отмечается, что меры в отношении Google будут действовать до полного устранения компанией нарушений.

По данным Роскомнадзора, видеохостинг YouTube, принадлежащий Google, не удалил более 12 тысяч запрещенных российским законодательством материалов.



Фото: realnoevremya.ru

Накануне Роскомнадзор потребовал от администрации поисковой системы Google восстановить в поисковой выдаче сайты госорганов России и объяснить причины введения ограничений. По данным ведомства, Google исключил из результатов поисковой выдачи для российской аудитории сайты Минобороны и МВД России.

Дарья Акимова