В Казани после пасхальной службы организуют спецподачу автобусов

В Казани после пасхальной службы 24 апреля организуют специальную подачу автобусов, сообщили в мэрии Казани.



На остановку «Центральный стадион» к 2.00 подадут пять автобусов, которые будут следовать от площади Тысячелетия в пяти направлениях:

жилого массива Дербышки в направлении Советского района;

жилого массива Азино-1 (через Советскую площадь);

остановки «10-й микрорайон»;

в Ново-Савиновский и Авиастроительный районы;

в Кировский район.

Фото: realnoevremya.ru

В Казань вечером 24 апреля доставят Благодатный огонь, сходящий накануне праздника Пасхи в Храме Гроба Господня в Иерусалиме. Вечером в воскресенье митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл совершит великую пасхальную вечерню в кафедральном соборе Казанской иконы Божией Матери Казанско-Богородицкого мужского монастыря. Богослужение начнется в 16.00.

В прошлом году Благодатный огонь доставили в столицу Татарстана 2 мая. Великую пасхальную вечерню совершали в Благовещенском соборе.

Маргарита Головатенко