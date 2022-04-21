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В Казани после пасхальной службы организуют спецподачу автобусов

11:36, 21.04.2022
В Казани после пасхальной службы организуют спецподачу автобусов
Фото: realnoevremya.ru

В Казани после пасхальной службы 24 апреля организуют специальную подачу автобусов, сообщили в мэрии Казани.

На остановку «Центральный стадион» к 2.00 подадут пять автобусов, которые будут следовать от площади Тысячелетия в пяти направлениях:

  • жилого массива Дербышки в направлении Советского района;
  • жилого массива Азино-1 (через Советскую площадь);
  • остановки «10-й микрорайон»;
  • в Ново-Савиновский и Авиастроительный районы;
  • в Кировский район.
Фото: realnoevremya.ru

В Казань вечером 24 апреля доставят Благодатный огонь, сходящий накануне праздника Пасхи в Храме Гроба Господня в Иерусалиме. Вечером в воскресенье митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл совершит великую пасхальную вечерню в кафедральном соборе Казанской иконы Божией Матери Казанско-Богородицкого мужского монастыря. Богослужение начнется в 16.00.

В прошлом году Благодатный огонь доставили в столицу Татарстана 2 мая. Великую пасхальную вечерню совершали в Благовещенском соборе.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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