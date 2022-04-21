Главное о коронавирусе на 21 апреля: исчезновение штамма «дельта» в России, сосуществование Европы с COVID-19

Минздрав Татарстана сообщил о новых случаях смерти от коронавируса

За последние сутки в Татарстане выявлено 244 случая заражения коронавирусом. Всего на 21 апреля общее количество инфицированных в республике достигло 142 596. Выздоровели за весь период 136 470 человек, в том числе 245 — за минувшие сутки. Всего скончались 1 958 человек, за минувшие сутки — пятеро. Госпитализировали за сутки 64 человека.

По данным Минздрава Татарстана на 20 апреля, в республике коронавирус стал причиной смерти еще четверых человек. От COVID-19 скончались трое мужчин 1942, 1943 и 1946 годов рождения, а также женщина 1951-го года.

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Психиатр: даже легкие формы COVID-19 могут иметь последствия для психики



За последние сутки в России выявили 8 875 новых случаев коронавируса, выздоровели 14 182 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 18 110 861 человека, а выздоровевших — до 17 437 610. За сутки болезнь унесла жизни 197 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 374 368 человек.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рекомендовал россиянам во время майских праздников пройти ревакцинацию против коронавируса, соблюдать масочный режим в местах массового скопления людей и больше гулять. Ранее он сообщал, что риски новой волны коронавируса в России существуют, поэтому к ней идет подготовка.

Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что штамм COVID-19 «дельта» практически исчез из России. По его словам, штамм может вернуться, если где-то сохранился его резервуар и население утратит к нему иммунитет. Единичные случаи заражения штаммом «дельта» фиксировались в конце марта и начале апреля, отметил эксперт.

Главный внештатный специалист — психиатр департамента здравоохранения Москвы Георгий Костюк рассказал, что даже легкие формы коронавируса могут иметь последствия для психики. По его словам, чем легче протекала инфекция, тем меньше шансов получить серьезные осложнения.

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Минздрав России намерен разработать рекомендации для врачей по выявлению у пациентов психических расстройств или расстройств поведения в рамках диспансеризации переболевших COVID-19. Отмечается, что для граждан будут разработаны памятки о возможности негативного влияния данного заболевания на психику и признаках, свидетельствующих о возможном развитии расстройств. Пока пациента могут направить на осмотр врача-психиатра только при выявлении у него во время углубленной диспансеризации медицинских показаний к этому.

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что отсутствие новых случаев заболевания COVID-19 даст возможность говорить о завершении пандемии коронавируса в России. В свою очередь, если будет регистрироваться периодичность заболевания (подъем ее уровня в холодное время года и отсутствие регистрации новых случаев в летние месяцы), можно будет считать, что коронавирус перешел в разряд сезонных заболеваний, подчеркнул эксперт.

Губернатор Тюменской области Александр Моор передал государственные награды родственникам скончавшихся борцов с коронавирусом. За проявленную самоотверженность при оказании медицинской помощи в условиях эпидемии ордена Пирогова удостоена врач первого в России ковидного госпиталя «Градостроитель» Марина Сафарова, фельдшер фельдшерско-акушерского пункта городской поликлиники №5 Эльвира Федорова, медицинская сестра городской поликлиники №5 Надежда Шалагина.

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Дерматолог Юлия Галлямова рассказала о возможных новых аллергических реакциях после перенесенного коронавируса. По ее словам, аллергия во время постковидного синдрома тяжело поддается лечению и держится очень долго. Кроме того, пациент может реагировать на те аллергены, на которые раньше не реагировал. Она также допустила возможность обострения хронических заболеваний в период реабилитации.

Губернатор Магаданской области Сергей Носов подписал постановление, отменяющее ношение защитных медицинских масок в общественных местах. Отмечается, что в последнее время медики регистрируют всего 3-5 новых случаев заражения COVID-19 в регионе за сутки. В стационары области госпитализированы 14 человек. В феврале число заразившихся превышало 100 человек ежедневно.

Число новых случаев заражения коронавирусом в Приморье составило менее 100 за сутки впервые с июня прошлого года. 21 апреля зарегистрировано 97 случаев заражения. По данным регионального правительства, последний раз уровень заболеваемости в Приморье падал до отметки в 100 случаев заражения COVID-19 за сутки 20 июня 2021 года. Тогда инфекцию обнаружили у 95 пациентов, а количество заболевших за все время пандемии в регионе составляло 45 619 человек.

Ученые изучают, связаны ли случаи острого гепатита у детей по всему миру с COVID-19

В мире коронавирусом нового типа на 09.20 (мск) заразились 507 047 463 человека, 6 207 817 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (80 801 713). На второй строчке — Индия (43 049 974), на третьей — Бразилия (30 311 969), на четвертой — Франция (28 162 002), на пятой — Великобритания (22 060 704).



Больше всего смертей зафиксировано в США (990 208). За ними следуют Бразилия (662 659), Индия (522 062), Россия (366 654, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (324 004).

Официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Кристиан Виганд сообщил, что цифровой сертификат о вакцинации или перенесенном COVID-19 стал успехом и ЕК предлагает продлить его еще на год. По его словам, сертификат облегчил санитарную безопасность путешествий для граждан ЕС, а также поддержал туристическую отрасль в Европе. Пока неизвестно как эпидемиологическая ситуация будет развиваться в ближайшие месяцы, в частности осенью, отметил он.

Правительство Литвы отменит с 1 мая режим экстремальной ситуации, введенный более двух лет назад в связи с пандемией коронавируса. Чиновники сочли это возможным, поскольку уже дольше двух месяцев в стране последовательно сокращается прирост заболеваемости COVID-19 и число госпитализаций. Уровень иммунизации населения в Литве превышает 80%.

Министр здравоохранения Греции Танос Плеврис заявил, что страны Европы входят в фазу сосуществования с коронавирусом, так как его не удастся устранить до нуля. По его словам, национальная система здравоохранения была укреплена, и она будет по-прежнему поддерживаться ресурсами в размере не менее 1,5 млрд долларов из Фонда восстановления [экономики ЕС].

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Хирург медицинского центра при Гронингенском университете Рубен де Клейн рассказал, что в Нидерландах зарегистрированы четыре случая острого гепатита неизвестного происхождения. По его словам, в последние недели лечение проходили четыре ребенка, трем из них пришлось делать трансплантацию печени. Ранее Европейский центр по контролю и профилактике заболеваний сообщил, что случаи острого гепатита были выявлены в Великобритании, Дании, Ирландии, Испании, Нидерландах и США. Специалисты выдвигают несколько гипотез о происхождении инфекции. Возможно, осложнение на печень вызывает новый агрессивный вариант «омикрона» либо неизвестный мутант коронавируса SARS-CoV-2.

Генеральный директор компании Turkish Airlines (ТА) Биляль Экши считает правильным, если власти снимут масочный режим для авиапассажиров и экипажей. Он отметил, что компания самостоятельно не может принять такое решение и ждет соответствующего шага от Минздрава Турции. Отмена ношения масок на авиатранспорте «крайне благоприятно отразится на комфорте пассажиров», подчеркнул Экши.

Предписание об обязательном ношении защитных масок в помещениях, введенное ранее для предупреждения распространения коронавируса в Израиле, отменяется с вечера 23 апреля. Ранее предписание о защитных масках на улице было отменено в середине апреля 2021 года, а в помещениях — с середины июня прошлого года. Однако после появления в стране дельта-штамма коронавируса 25 июня 2021 года было принято решение возобновить действие требования.

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Власти Словакии приняли решение отменить для жителей и гостей страны с четверга, 21 апреля, обязанность носить медицинские маски в общественных местах, за исключением больниц, поликлиник и учреждений социальной опеки. Одновременно власти отменили обязанность выходить на самоизоляцию для граждан, находившихся в контакте с получившими положительные результаты тестов на COVID-19. При этом заразившимся коронавирусом предписана самоизоляция в течение пяти дней.

Испанские ученые выяснили, что 31-летней женщине, которая работает врачом, удалось дважды заболеть COVID-19 за короткий промежуток времени — 20 дней. Отмечается, что женщина переболела разными штаммами вируса — «дельтой» в конце декабря и «омикроном» в начале года. В то время как она получила первый положительный ПЦР-тест, она не ощущала каких-либо признаков заболевания, однако спустя менее трех недель у нее появились кашель и лихорадка, после чего она сделала повторный тест.



Министерство юстиции США подаст апелляцию на решение федерального окружного суда Флориды о приостановке действия постановления о ношении масок в общественном транспорте. По его сведениям, данное решение было принято после обращения Федеральных центров по контролю и профилактике заболеваний. «В настоящее время постановление, требующее ношения масок в общественном транспорте, остается необходимым для общественного здравоохранения», — приводит агентство заявление медрегулятора.

Максим Кокунин