Главное о коронавирусе на 21 апреля: исчезновение штамма «дельта» в России, сосуществование Европы с COVID-19
Минздрав Татарстана сообщил о новых случаях смерти от коронавируса
За последние сутки в Татарстане выявлено 244 случая заражения коронавирусом. Всего на 21 апреля общее количество инфицированных в республике достигло 142 596. Выздоровели за весь период 136 470 человек, в том числе 245 — за минувшие сутки. Всего скончались 1 958 человек, за минувшие сутки — пятеро. Госпитализировали за сутки 64 человека.
- По данным Минздрава Татарстана на 20 апреля, в республике коронавирус стал причиной смерти еще четверых человек. От COVID-19 скончались трое мужчин 1942, 1943 и 1946 годов рождения, а также женщина 1951-го года.
Психиатр: даже легкие формы COVID-19 могут иметь последствия для психики
За последние сутки в России выявили 8 875 новых случаев коронавируса, выздоровели 14 182 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 18 110 861 человека, а выздоровевших — до 17 437 610. За сутки болезнь унесла жизни 197 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 374 368 человек.
- Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рекомендовал россиянам во время майских праздников пройти ревакцинацию против коронавируса, соблюдать масочный режим в местах массового скопления людей и больше гулять. Ранее он сообщал, что риски новой волны коронавируса в России существуют, поэтому к ней идет подготовка.
- Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что штамм COVID-19 «дельта» практически исчез из России. По его словам, штамм может вернуться, если где-то сохранился его резервуар и население утратит к нему иммунитет. Единичные случаи заражения штаммом «дельта» фиксировались в конце марта и начале апреля, отметил эксперт.
- Главный внештатный специалист — психиатр департамента здравоохранения Москвы Георгий Костюк рассказал, что даже легкие формы коронавируса могут иметь последствия для психики. По его словам, чем легче протекала инфекция, тем меньше шансов получить серьезные осложнения.
- Минздрав России намерен разработать рекомендации для врачей по выявлению у пациентов психических расстройств или расстройств поведения в рамках диспансеризации переболевших COVID-19. Отмечается, что для граждан будут разработаны памятки о возможности негативного влияния данного заболевания на психику и признаках, свидетельствующих о возможном развитии расстройств. Пока пациента могут направить на осмотр врача-психиатра только при выявлении у него во время углубленной диспансеризации медицинских показаний к этому.
- Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что отсутствие новых случаев заболевания COVID-19 даст возможность говорить о завершении пандемии коронавируса в России. В свою очередь, если будет регистрироваться периодичность заболевания (подъем ее уровня в холодное время года и отсутствие регистрации новых случаев в летние месяцы), можно будет считать, что коронавирус перешел в разряд сезонных заболеваний, подчеркнул эксперт.
- Губернатор Тюменской области Александр Моор передал государственные награды родственникам скончавшихся борцов с коронавирусом. За проявленную самоотверженность при оказании медицинской помощи в условиях эпидемии ордена Пирогова удостоена врач первого в России ковидного госпиталя «Градостроитель» Марина Сафарова, фельдшер фельдшерско-акушерского пункта городской поликлиники №5 Эльвира Федорова, медицинская сестра городской поликлиники №5 Надежда Шалагина.
- Дерматолог Юлия Галлямова рассказала о возможных новых аллергических реакциях после перенесенного коронавируса. По ее словам, аллергия во время постковидного синдрома тяжело поддается лечению и держится очень долго. Кроме того, пациент может реагировать на те аллергены, на которые раньше не реагировал. Она также допустила возможность обострения хронических заболеваний в период реабилитации.
- Губернатор Магаданской области Сергей Носов подписал постановление, отменяющее ношение защитных медицинских масок в общественных местах. Отмечается, что в последнее время медики регистрируют всего 3-5 новых случаев заражения COVID-19 в регионе за сутки. В стационары области госпитализированы 14 человек. В феврале число заразившихся превышало 100 человек ежедневно.
- Число новых случаев заражения коронавирусом в Приморье составило менее 100 за сутки впервые с июня прошлого года. 21 апреля зарегистрировано 97 случаев заражения. По данным регионального правительства, последний раз уровень заболеваемости в Приморье падал до отметки в 100 случаев заражения COVID-19 за сутки 20 июня 2021 года. Тогда инфекцию обнаружили у 95 пациентов, а количество заболевших за все время пандемии в регионе составляло 45 619 человек.
Ученые изучают, связаны ли случаи острого гепатита у детей по всему миру с COVID-19
В мире коронавирусом нового типа на 09.20 (мск) заразились 507 047 463 человека, 6 207 817 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (80 801 713). На второй строчке — Индия (43 049 974), на третьей — Бразилия (30 311 969), на четвертой — Франция (28 162 002), на пятой — Великобритания (22 060 704).
Больше всего смертей зафиксировано в США (990 208). За ними следуют Бразилия (662 659), Индия (522 062), Россия (366 654, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (324 004).
- Официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Кристиан Виганд сообщил, что цифровой сертификат о вакцинации или перенесенном COVID-19 стал успехом и ЕК предлагает продлить его еще на год. По его словам, сертификат облегчил санитарную безопасность путешествий для граждан ЕС, а также поддержал туристическую отрасль в Европе. Пока неизвестно как эпидемиологическая ситуация будет развиваться в ближайшие месяцы, в частности осенью, отметил он.
- Правительство Литвы отменит с 1 мая режим экстремальной ситуации, введенный более двух лет назад в связи с пандемией коронавируса. Чиновники сочли это возможным, поскольку уже дольше двух месяцев в стране последовательно сокращается прирост заболеваемости COVID-19 и число госпитализаций. Уровень иммунизации населения в Литве превышает 80%.
- Министр здравоохранения Греции Танос Плеврис заявил, что страны Европы входят в фазу сосуществования с коронавирусом, так как его не удастся устранить до нуля. По его словам, национальная система здравоохранения была укреплена, и она будет по-прежнему поддерживаться ресурсами в размере не менее 1,5 млрд долларов из Фонда восстановления [экономики ЕС].
- Хирург медицинского центра при Гронингенском университете Рубен де Клейн рассказал, что в Нидерландах зарегистрированы четыре случая острого гепатита неизвестного происхождения. По его словам, в последние недели лечение проходили четыре ребенка, трем из них пришлось делать трансплантацию печени. Ранее Европейский центр по контролю и профилактике заболеваний сообщил, что случаи острого гепатита были выявлены в Великобритании, Дании, Ирландии, Испании, Нидерландах и США. Специалисты выдвигают несколько гипотез о происхождении инфекции. Возможно, осложнение на печень вызывает новый агрессивный вариант «омикрона» либо неизвестный мутант коронавируса SARS-CoV-2.
- Генеральный директор компании Turkish Airlines (ТА) Биляль Экши считает правильным, если власти снимут масочный режим для авиапассажиров и экипажей. Он отметил, что компания самостоятельно не может принять такое решение и ждет соответствующего шага от Минздрава Турции. Отмена ношения масок на авиатранспорте «крайне благоприятно отразится на комфорте пассажиров», подчеркнул Экши.
- Предписание об обязательном ношении защитных масок в помещениях, введенное ранее для предупреждения распространения коронавируса в Израиле, отменяется с вечера 23 апреля. Ранее предписание о защитных масках на улице было отменено в середине апреля 2021 года, а в помещениях — с середины июня прошлого года. Однако после появления в стране дельта-штамма коронавируса 25 июня 2021 года было принято решение возобновить действие требования.
- Власти Словакии приняли решение отменить для жителей и гостей страны с четверга, 21 апреля, обязанность носить медицинские маски в общественных местах, за исключением больниц, поликлиник и учреждений социальной опеки. Одновременно власти отменили обязанность выходить на самоизоляцию для граждан, находившихся в контакте с получившими положительные результаты тестов на COVID-19. При этом заразившимся коронавирусом предписана самоизоляция в течение пяти дней.
- Испанские ученые выяснили, что 31-летней женщине, которая работает врачом, удалось дважды заболеть COVID-19 за короткий промежуток времени — 20 дней. Отмечается, что женщина переболела разными штаммами вируса — «дельтой» в конце декабря и «омикроном» в начале года. В то время как она получила первый положительный ПЦР-тест, она не ощущала каких-либо признаков заболевания, однако спустя менее трех недель у нее появились кашель и лихорадка, после чего она сделала повторный тест.
- Министерство юстиции США подаст апелляцию на решение федерального окружного суда Флориды о приостановке действия постановления о ношении масок в общественном транспорте. По его сведениям, данное решение было принято после обращения Федеральных центров по контролю и профилактике заболеваний. «В настоящее время постановление, требующее ношения масок в общественном транспорте, остается необходимым для общественного здравоохранения», — приводит агентство заявление медрегулятора.
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