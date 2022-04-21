Госсовет Татарстана подготовил обращение в поддержку Путина в связи с проведением спецоперации на Украине

Фото: Максим Платонов

Депутаты Госсовета Татарстана подготовили обращение в поддержку президента России Владимира Путина в связи с проведением специальной военной операции на Украине.

Отмечается, что обращение включили в повестку сегодняшнего заседания парламента республики. С данной инициативой выступил депутат Госсовета РТ Эмиль Хуснутдинов.

Фото: kremlin.ru

15 апреля кабмин Татарстана утвердил порядок осуществления единовременной денежной выплаты членам семей военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции России на Украине. О том, что семьи погибших военнослужащих из Татарстана во время специальной операции на Украине получат от республики дополнительную материальную помощь, стало известно 4 апреля. Единовременная выплата составляет 2 миллиона рублей. Указ о ней подписал президент республики Рустам Минниханов.



24 марта из Казани в Ростовскую область отправилась очередная фура с гуманитарной помощью весом в 12 тонн беженцам из Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Жители Татарстана собрали продукты, бытовую химию и технику, средства гигиены, постельные принадлежности, детскую одежду.

Максим Кокунин