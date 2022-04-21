Набиуллина: приоритетом с 2014 года была дедолларизация финансовой системы

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Глава Центробанка Эльвира Набиуллина во время отчета в Госдуме заявила, что приоритетом с 2014 года была дедолларизация финансовой системы

— С 2014 года наша страна подвержена санкционному давлению, поэтому мы последовательно в течение многих лет диверсифицировали резервы наращивая доли золота и юаня, — отметила она.

С конца 2013 по конец 2021 года доля доллара в резервах сократилась с 41,6 до 10,9%. Доля золота увеличилась с 8,3 до 21,5%, доля юаня — с нуля до 17,1%, отметила Набиуллина.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что страна намерена кардинально повысить долю расчетов в национальных валютах в экспортных вопросах. По его словам, необходимо подготовить валютный рынок России к переходу на расчеты по экспорту за рубли. Глава государства назвал это стратегической задачей.