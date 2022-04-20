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В МИДе Турции заявили, что не стоит ждать от Анкары санкций против России

22:59, 20.04.2022
В МИДе Турции заявили, что не стоит ждать от Анкары санкций против России
Фото: pixabay.com

Турция не смогла бы стать честным посредником между Россией и Украиной, если бы подключилась к санкциям против Москвы. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

— Поэтому ожидать от нас санкций против России не стоит, это было бы не- правильным, — передает «РИА Новости» его слова.

Фото: pxhere.com

На прошлой неделе Чавушоглу заявил, что подключение Турции к санкциям против России нереалистично. Позиция страны нацелена на стабилизацию ситуации. В конце марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отмечал, что страна не будет присоединяться к санкциям против России, так как не может позволить своим гражданам замерзнуть без российского газа.

Также сообщалось, что власти Турции рассматривают возможность создать новую авиакомпанию, которая занималась бы исключительно перевозкой российских туристов на курорты.

Татьяна Леухина
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