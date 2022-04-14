Чавушоглу: подключение Турции к санкциям против России нереалистично

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что подключение Турции к санкциям против России не является реалистичным. Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам Чавушоглу, власти страны следят за санкциями ООН и соблюдают их. Однако, как считает министр, в плане подключения к санкциям отдельных стран они сами понимают, что при посреднической позиции Турции это нереалистично.

Чавушоглу отметил, что позиция Турции рассчитана на стабилизацию ситуации.

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В конце марта Чавушоглу высказал мнение, что самый значимый прогресс в переговорах между Россией и Украиной был достигнут в Стамбуле. По его словам, Турции было очень приятно содействовать этому. Он добавил, что некоторые более сложные вопросы должны обсуждаться на уровне президентов стран — Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Дарья Акимова