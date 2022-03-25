Эрдоган: Турция не будет присоединяться к санкциям против России из-за поставок газа

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна не будет присоединяться к санкциям против России, так как не может позволить своим гражданам замерзнуть без российского газа. Об этом сообщает ТАСС.

Турецкий лидер также добавил, что рассчитывает на проведение телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным в конце этой недели или начале следующей. Он планирует обсудить итоги саммита НАТО.

Фото: kremlin.ru

В середине марта Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом. Основной темой обсуждения стало развитие ситуации вокруг проведения специальной военной операции на Украине.



Дарья Акимова