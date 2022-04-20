В России инфляция за период с 9 по 15 апреля составила 0,2%

В России инфляция за период с 9 по 15 апреля составила 0,2%. Данные приводит Росстат.

С начала апреля потребительские цены увеличились на 1%. С начала 2022 года — на 11,05%.

За период с 9 по 15 апреля в стране подорожали маргарин — на 2,6%, шоколадные конфеты — на 1,7%, черный чай — на 1,6%, стерилизованное молоко — на 1,4%, сливочное масло, сметана, гречневая крупа — на 0,9%. Также выросли в цене шлифованный рис — на 2%, мясо кур — на 0,9%, подсолнечное масло — на 0,8%, сахарный песок — на 0,3%.

Фото: Максим Платонов

Снизились цены на плодоовощную продукцию: помидоры подешевели на 5,6%, капуста белокочанная на 4%, бананы — на 2,3%. Свекла подорожала на 2,8%, яблоки — на 2%, репчатый лук- на 1,8%, огурцы — на 1,3%, картофель — на 1,1%, морковь — на 0,5%.

За период со 2 по 8 апреля в России недельная инфляция замедлилась до 0,66%. Тогда, по данным статистического ведомства, выросла стоимость маргарина (+3,1%), черного чая (+2,2%), шоколадных конфет (+2,1%), печенья (+1,9%).



Татьяна Леухина