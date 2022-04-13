В России инфляция со 2 по 8 апреля замедлилась до 0,66%

Фото: Максим Платонов (архив)

В России недельная инфляция замедлилась до 0,66% с 0,99% неделей ранее. С начала года по 8 апреля потребительские цены выросли на 10,83%, сообщает Росстат.

За период со 2 по 8 апреля выросла стоимость маргарина (+3,1%), черного чая (+2,2%), шоколадных конфет (+2,1%), печенья (+1,9%). Увеличились цены на свеклу (+7,44%), на репчатый лук (+6,34%), картофель (+3,62%), морковь (3,37%).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сахарный песок в среднем по России подорожал на 0,9%, шлифованный рис — на 2,7%, подсолнечное масло — на 1,3%. Цены на помидоры уменьшились на 5,3%, огурцы — на 5%, бананы — на 4,8%.

На прошлой неделе Росстат сообщил, что в марте в стране подорожали: репчатый лук (+50,1%), белокочанная капуста (+39,8%), бананы (+31,5%), морковь (+29,5%), свежие помидоры (+27,4%), столовая свекла (+24,7%), груши (+21,7%), виноград (+14,9%). Тогда статистическое ведомство отмечало, что в марте годовая инфляция ускорилась до 16,69% против 9,15% в феврале.

Татьяна Леухина