Прокуратура проверит информацию о невыплате зарплаты строителям трассы М-12 в Нижегородской области

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В Нижегородской области Гострудинспекция и прокуратура проверят информацию о невыплате зарплаты рабочим, задействованным на строительстве трассы М-12 Москва — Казань. Если информация подтвердится, ведомства примут необходимые меры реагирования.

О том, что нижегородские субподрядчики перекрыли дороги строительной техникой из-за невыплаты в общей сумме около 110 миллионов рублей и невыплаты зарплат, выяснилось при мониторинге СМИ.

На данный момент дорога перекрыта в Арзамасском районе Нижегородской области, сообщается на сайте Гострудинспекции в регионе. Работы на объекте не ведутся.

— Уточняются изложенные факты возможных нарушений трудовых прав работников, с целью предотвращения негативных обстоятельств и их последствий, — заявили в Гострудинспекции в Нижегородской области.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В этом месяце в Татарстане возбудили уголовное дело по статье о невыплате зарплаты (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ) строителям трассы М-12. О том, что рабочим, привлеченным субподрядной организацией к работе на объекте, не выплачивают деньги, выяснилось при мониторинге СМИ.



В начале 2022 года следователи уже добились возмещения имевшейся задолженности по зарплате перед шестью строителями трассы М-12 на сумму 313 тысяч рублей. Рабочие заявляли, что работодатель якобы игнорирует встречи с сотрудниками и на звонки не отвечает.



Татьяна Демина