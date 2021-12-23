В Татарстане возбудили дело о невыплате зарплаты строителям трассы М-12

Фото: «Автодор»

В Татарстане возбудили уголовное дело по факту невыплаты заработной платы рабочим, привлеченным субподрядной организацией к строительству трассы М-12. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ.

О невыплате зарплаты рабочим с октября ранее писал «Татарстан-24». Рабочие вышли на забастовку, а работодатель якобы игнорирует встречи с сотрудниками и на звонки не отвечает.

— Мне непосредственно должны 75 тысяч рублей за октябрь и половину ноября. С 1 октября по 16 ноября я там работал, — рассказал рабочий.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.