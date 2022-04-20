Банк Казани снижает ставки по кредитам — теперь они ниже 12%
Вслед за снижением ключевой кредитной ставки Банк Казани радует клиентов новыми, еще более выгодными кредитными предложениями.
Теперь самая минимальная ставка по потребительскому кредиту в Банке Казани составляет 11,4%* на сумму до 1 миллиона рублей и срок до 7 лет.
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Ознакомиться с условия и воспользоваться кредитным калькулятором можно на официальном сайте.
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Не является публичной офертой. Лицензия №708 от 27.05.2016, ООО КБЭР «Банк Казани».
Справка
*Минимальная процентная ставка по программе кредитования «Доверительный» в размере 11,4% годовых применяется для клиентов, работающих на предприятии категории «Социально значимое предприятие» /МУП «Водоканал» (ИНН 1653006666) /АО «Казэнерго» (ИНН 1659143468) /АО «Департамент продовольствия» (ИНН 1659183598), при условии оформления ими Договора расширенного страхования жизни, здоровья и потери работы по кредиту при сумме кредита от 30 тыс. руб. до 1 млн руб., сроком от 12 до 84 месяцев.
Цель кредита: потребительские нужды. Процентная ставка по программе кредитования «Доверительный» составляет от 11,4% до 26,7% годовых и зависит от категории клиента, срока и суммы кредита, заключения Договора расширенного страхования жизни, здоровья и потери работы/Договора страхования жизни и здоровья, а также соответствия клиента установленным требованиям для применения дополнительных скидок.
Срок кредита: от 12 до 84 месяцев. Сумма кредита: от 30 тыс. руб. до 1 млн руб. (но не выше суммы, определяемой исходя из платежеспособности, с учетом суммы установленного клиенту действующего лимита овердрафта по банковской карте Банка). Комиссия за выдачу кредита не взимается.
С подробной информацией можно ознакомиться в офисах Банка и на сайте www.bankofkazan.ru. Лицензия Банка России №708 от 27.05.2016. ООО КБЭР «Банк Казани». Не является публичной офертой.
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