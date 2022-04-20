Банк Казани снижает ставки по кредитам — теперь они ниже 12%

Вслед за снижением ключевой кредитной ставки Банк Казани радует клиентов новыми, еще более выгодными кредитными предложениями.

Теперь самая минимальная ставка по потребительскому кредиту в Банке Казани составляет 11,4%* на сумму до 1 миллиона рублей и срок до 7 лет.

Реализовать Ваши планы и идеи стало гораздо проще, оформить кредит возможно на любые потребительские цели.

Ознакомиться с условия и воспользоваться кредитным калькулятором можно на официальном сайте.

Получить решение по кредиту всего за 1 час и пару кликов очень удобно в мобильном приложении.

Выберите наиболее подходящий вариант кредитования уже сейчас и оставьте заявку. Потребуется всего несколько минут!

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