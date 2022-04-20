В Казани прокуратура проверяет факт отравления мужчины и женщины угарным газом

Фото: прокуратура Татарстана

Прокуратура Казани организовала проверку информации об отравлении угарным газом двоих человек в квартире дома 49 на улице Революционной, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Прокуратура совместно с профильными специалистами выяснит обстоятельства и причины случившегося и проверит исполнение законодательства об обеспечении безопасности при использовании и содержании внутридомового газового оборудования. Если нарушения выявят, ведомство примет меры прокурорского реагирования.

Фото: прокуратура Татарстана

Пострадавших мужчину 1969 года рождения и женщину 1975 года рождения госпитализировали в казанскую городскую клиническую больницу №7 с диагнозом «отравление угарным газом средней степени тяжести», сообщили сегодня в ГУ МЧС по Татарстану.

Маргарита Головатенко