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В Казани прокуратура проверяет факт отравления мужчины и женщины угарным газом

09:31, 20.04.2022
В Казани прокуратура проверяет факт отравления мужчины и женщины угарным газом
Фото: прокуратура Татарстана

Прокуратура Казани организовала проверку информации об отравлении угарным газом двоих человек в квартире дома 49 на улице Революционной, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Прокуратура совместно с профильными специалистами выяснит обстоятельства и причины случившегося и проверит исполнение законодательства об обеспечении безопасности при использовании и содержании внутридомового газового оборудования. Если нарушения выявят, ведомство примет меры прокурорского реагирования.

Фото: прокуратура Татарстана

Пострадавших мужчину 1969 года рождения и женщину 1975 года рождения госпитализировали в казанскую городскую клиническую больницу №7 с диагнозом «отравление угарным газом средней степени тяжести», сообщили сегодня в ГУ МЧС по Татарстану.

Маргарита Головатенко
ОбществоПроисшествия Татарстан

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