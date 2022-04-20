В Казани ночью мужчина и женщина отравились угарным газом

В Кировском районе Казани ночью двое отравились угарным газом в квартире многоквартирного жилого дома на улице Революционной, д. 49, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.



Пострадали мужчина 1969 года рождения и женщина 1975 года рождения. Их госпитализировали в казанскую городскую клиническую больницу №7 с диагнозом «отравление угарным газом средней степени тяжести».

Причина происшествия устанавливается.

Фото: realnoevremya.ru

Утром 24 марта два человека отравились угарным газом в отапливаемой дровами частной бане на ул. Центральной, д. 53 в деревне Миннярово Актанышского района. Тогда двое мужчин 1965 и 1968 годов рождения погибли.

Маргарита Головатенко