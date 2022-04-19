Когогин считает, что распространение газомоторного транспорта потребует создания многотопливных АЗС

Стимулирование создания многотопливных АЗС на магистралях в России будет способствовать распространению использования транспорта на газомоторном топливе. Об этом заявил гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин в ходе заседания рабочей группы по подготовке заседания Госсовета России на тему: «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности в РФ».

При этом он обратил внимание на то, что реализация сети подобных заправок затрудняется отсутствием нормативной базы. По словам Когогина, условия, которые разрабатываются на данный момент, — неподъемные.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Гендиректор КАМАЗа предложил включить стимулирование создания многотопливных АЗС на магистралях в проект госпрограммы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности до 2035 года», пишет ТАСС.



В начале марта министр промышленности и торговли Татарстана Альберт Каримов сообщил, что 1,5 тысячи транспортных средств в Татарстане переведут на газомоторное топливо до конца 2022 года. В регионе на газ переведено более 11 тысяч транспортных средств.



Татьяна Леухина