По «Пушкинской карте» купили более 1,5 млн билетов в кино
За два с половиной месяца на сеансы отечественного кино обладатели «Пушкинской карты» купили более 1,5 млн билетов. Об этом заявила глава департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры России Светлана Максимченко.
При этом свыше 100 тысяч билетов молодые зрители приобрели на сеансы ретроспективы Андрея Тарковского, отметила она.
Ведомство рассматривает возможность расширения действия карты на сеансы всех российских фильмов. Сейчас билеты по карте можно купить на те картины, которые созданы при поддержке Минкультуры и Фонда кино, а также на советскую классику, передает ТАСС.
На прошлой неделе в Казани для школьников и студентов создали telegram-канал о событиях, которые можно посетить по «Пушкинской карте».
В конце марта начальник Управления культуры города Азат Абзалов сообщал, что в Казани «Пушкинская карта» есть почти у 8 тысяч школьников. В рамках проекта в учреждениях культуры прошла 1 тысяча мероприятий, на которые продали 100 тысяч билетов. Всего в столице Татарстана проживают 90 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым