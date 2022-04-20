По «Пушкинской карте» купили более 1,5 млн билетов в кино

За два с половиной месяца на сеансы отечественного кино обладатели «Пушкинской карты» купили более 1,5 млн билетов. Об этом заявила глава департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры России Светлана Максимченко.

При этом свыше 100 тысяч билетов молодые зрители приобрели на сеансы ретроспективы Андрея Тарковского, отметила она.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ведомство рассматривает возможность расширения действия карты на сеансы всех российских фильмов. Сейчас билеты по карте можно купить на те картины, которые созданы при поддержке Минкультуры и Фонда кино, а также на советскую классику, передает ТАСС.

На прошлой неделе в Казани для школьников и студентов создали telegram-канал о событиях, которые можно посетить по «Пушкинской карте».



В конце марта начальник Управления культуры города Азат Абзалов сообщал, что в Казани «Пушкинская карта» есть почти у 8 тысяч школьников. В рамках проекта в учреждениях культуры прошла 1 тысяча мероприятий, на которые продали 100 тысяч билетов. Всего в столице Татарстана проживают 90 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет.



Татьяна Леухина